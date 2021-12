Mettmann : Corona-Schutz von mobilien Impfstationen

Mettmann Das Impfgeschehen findet mehrgliedrig statt. Zum Einen können Sie sich in vielen Haus- und Facharztpraxen impfen lassen. Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt feste dezentrale Impfstellen eingerichtet und organisiert mobile Impfaktionen in allen kreisangehörigen Städten.

Der Kreis Mettmann bietet ergänzend zu den Impfungen der niedergelassenen Ärzte mobile Impfaktionen an. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich. Auffrischungsimpfungen können grundsätzlich fünf Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt werden. Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, werden nicht zurückgewiesen, sofern ein Mindestabstand von vier Monaten erfüllt ist. Geimpft werden Leute ab 12 Jahren. Montag, 20. Dezember, wird von 9.30 bis 15 Uhr in der Agentur für Arbeit/Jobcenter ME-aktiv, Marie-Curie-Straße 1-5, Mettmann, und Mittwoch, 22. Dezember, wird von 11 bis 19 Uhr im Hildener Winterdorf geimpft. Alle Infos via www.kreis-mettmann-corona.de/ und das Verzeichnis weiterer Impfangebote findet sich via www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/ im Netz.