Mobilität mit Umweltschutz in Mettmann : Die CDU plant eine Mitfahrbank in Obschwarzbach

Mettmann Um Bürger leichter aus den ÖPNV-freien Quartieren in Richtung City zu befördern, sollen auch Mitfahrplätze helfen.

Salopp gesprochen sind Mitfahrbänke so etwas wie die Seniorenausgabe des alten Trampens. Statt den ausgestreckten Daumen am Straßenrand in den Wind zu halten, können am Sitzmöbel Menschen auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Die Idee ist nicht neu, vor allem in ländlichen Regionen oder in abseits gelegenen Quartieren wird sie umgesetzt. Geht es nach der CDU-Fraktion, sollen auch Obschwarzbach und Metzkhausen je eine solche Mitfahrbank bekommen.