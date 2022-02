Aktion in Mettmann : Grundschulen hissen weiße Fahnen

Mettmann Testchaos und immer weitere Aufgaben: Mettmanns Grundschulen sind am Limit. Um das nach außen sichtbar zu machen, hissen sie die weiße Fahne. Immer mittwochs zeigen sie: Wir kapitulieren bald.

„Fridays for Future“ kennt jeder. Die „Mittwoche für Grundschulen“ lernen jetzt alle kennen. Mit weißen Fahnen und Tüchern machen Mettmanns Grundschulen jetzt auf die angespannte Corona-Situation im Schulbetrieb aufmerksam. „Die Belastungen vor allem an den Grund- und Förderschulen nehmen ein Ausmaß an, das immer schwerer zu stemmen ist“, fasst Sabine Melka, Sprecherin aller Mettmanner Grundschulen zusammen. „Es soll eine deutliche Botschaft an die Verantwortlichen sein, damit schleunigst Entlastung organisiert wird.“