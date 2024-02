Kultur in Mettmann Mit Rilke gegen den Weltschmerz

Es war einer dieser Tage, an denen sich die Seele heimatlos fühlt. Das Gegeneinander auf der Straße, digitaler Shitstorm allerorten: Man will es nicht mehr hören, sehen oder lesen. Und dann, man mag es kaum glauben, war da an jenem düsteren Abend plötzlich Rainer Maria Rilke. Eine Ankündigung: Mitten in Mettmann, ein Liederabend im Kaplan-Flintrop-Haus.