Aktionstag in Mettmann Stadt macht Reklame in eigener Sache

Als ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt beteiligt sich auch die Verwaltung, um Jugendlichen Einblicke in die unterschiedlichen Berufsfelder zu bieten. So erfahren Jugendliche schon früh, welche Ausbildungsmöglichkeiten in einer Verwaltung angeboten werden. Für die acht Schülerinnen begann ihr Tag auf der Feuer- und Rettungswache mit einem Rundgang mit Lucia Lacerenza, Notfallsanitäterin und Praxisanleiterin im Rettungsdienst – in entsprechenden Jacken, Handschuhen und Helmen. Am Standort des künftigen Feuerwehr-Interims wurde die Rettung von Personen nach einem Autounfall geübt, hydraulisches Werkzeug inklusive. Und dass Mitarbeiter im kommunalen Ordnungsdienst nicht nur Knöllchen schreiben, sondern auch viele andere Aufgaben haben, begeisterte manche so stark, dass sie sich vorstellen können, mal ein Praktikum im Ordnungsamt zu machen.