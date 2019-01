Sanitäter haben viel zu tun: Eine Silvesternacht im Rettungswagen

Mettmann Die Notfall-Sanitäter arbeiten professionell und helfen zahlreichen Menschen, die verletzt worden sind.

Eigentlich wollte die alte Dame nur das neue Jahr bei einem Gläschen Sekt im Kreise anderer Senioren begrüßen, doch dann kommt alles ganz anders: Um 23.53 Uhr geht bei der zentralen Leitstelle der Feuerwehr Kreis Mettmann der Notruf ein: Die 81jährige Frau ist auf dem Gang zur Toilette gestürzt, kann sich kaum noch bewegen. Während draußen zunehmend Raketen in den Himmels schießen, die Menschen sich auf den Straßen versammeln, startet der RTW 1 (Rettungswagen 1) mit Blaulicht in die Nacht. Nur drei Minuten später sind die Notfallsanitäter Wolfgang Götz (47) und Malte Stein (26) im Altenheim eingetroffen, Pfleger haben die verletzte Frau in einen Stuhl gehievt, ihr Gesicht ist verzerrt vor Schmerzen. Zeitgleich in der Leitstelle: Insgesamt sieben Disponenten nehmen jetzt die verstärkt eingehenden Anrufe aus dem ganzen Kreisgebiet entgegen. „Hier ist der Notruf der Feuerwehr, aus welcher Stadt rufen sie an?“, spricht Dennis Rehag in sein Headset. Sehr ruhig, mit klaren deutlichen Worten, gibt er dem Anrufer genaue Anweisung darüber, was er jetzt wissen muss. „Was genau ist passiert?“, „Sind Personen verletzt?“ Zeitgleich tippt er die Informationen in das Zentralsystem: Hilden KZW, das bedeutet: in Hilden brennt es, KZW steht für Keller/Zimmer/Wohnung, Ausmaß noch unbekannt, dazu Adresse und Name des Anrufers.