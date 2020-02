Mettmanner bei Jugend musiziert erfolgreich : Mit dem Horn zum Landeswettbewerb

Mettmann Dem zehnjährigen Benedikt Heyden gefällt der Klang des Instruments. Im Duett wurde er nun Preisträger bei „Jugend musiziert“.

Angefangen hat alles beim Jeki-Projekt. Jeki, das steht für „Jedem Kind ein Instrument“. „Da durften wir verschiedene Instrumente ausprobieren“, erzählt Benedikt Heyden. „Und beim Horn habe ich gleich einen Ton herausbekommen.“ Anders als bei der Trompete. So fiel seine Entscheidung auf das Horn. „Das erste Jahr über hat er Horn im Rahmen des Jeki-Projekts an der Schule gelernt“, erzählt seine Mutter Sandra Heyden. „Danach hat er an der Musikschule weitergemacht.“

Inzwischen spielt der Zehnjährige seit rund drei Jahren Horn. Einige öffentliche Auftritte hatte er mittlerweile auch schon. Bei einem Konzert von Nachwuchsmusikern in der Sparkasse, beim Tag der offenen Tür der Musikschule, in der Kulturvilla und für Senioren hat Benedikt bereits gespielt – zusammen mit seinem Horn-Partner Philip.

Obwohl Benedikt und Philip eigentlich Einzelunterricht haben, haben sie sich in der Musikschule getroffen, um gemeinsam zu üben. „Und einmal haben wir uns auch so getroffen“, verrät Benedikt. Das war in den Weihnachtsferien, als kein Musikschulunterricht stattfand. „Man muss auf den anderen achten“, erklärt Benedikt, was das Duett spielen ausmacht, „auf den anderen hören, aber sich nicht ablenken lassen.“