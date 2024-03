Großreinemachen in Mettmann Anmeldeschluss für Mission „Blitzblank“ am Mittwoch

Einer der Teilnehmenden ist der BUND Mettmann. „Eine Premiere“, wie Sprecherin Ursula Ripke mitteilt. Im vergangenen Jahr wurde aus dem Mitmachen durch die kurzfristige Verschiebung des Termins seitens der Verwaltung nämlich nichts. Auch Ursula Ripke und Mitstreiter laden herzlich ein, sie beim Großreinemachen zu unterstützen. „Wir treffen uns ab 11 Uhr an zwei verschiedenen Sammelpunkten, und zwar am Arbeitsamt/Jobcenter, Marie-Curie-Straße sowie an der Kreuzung Gruitener Weg/Mozartstraße“, teilt sie mit. Von dort aus könne man „gut in alle Richtungen ausschwärmen“, etwa zu Rad- und Wanderwegen. Das Areal sei „pickepacke voller Müll“, weiß sie von Spaziergängen. „Hier findet man reichlich“, vielleicht auch deshalb, weil „Hemmschwellen zur Vermüllung gefallen sind. Offensichtlich lassen Menschen allen aufgestellten Papierkörben zum Trotz Müll einfach fallen, wo sie gehen und stehen.“ Reinigungsmannschaften kämen „beim besten Willen mit dem Aufräumen nicht hinterher“, da sei bürgerliches Engagement gefragt.