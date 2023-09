Nach missachteter Vorfahrt 45.000 Euro Blechschaden nach Zusammenstoß

Dienstagnachmittag, 19. September, ereignete sich ein folgenschwerer Unfall. Dabei wurde eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war nach derzeitigem Ermittlungsstand Folgendes geschehen: Gegen 14.30 Uhr war ein 20-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Passat über die Talstraße in Richtung Mettmann gefahren. An der Kreuzung Talstraße zur Ecke Diepensiepen am Südring wollte er nach links in Richtung Südring abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 54-jährigen Hildenerin in ihrem VW Multivan.