Konsequenzen der Krankenhausschließungen im Kreis Mettmann „Schließung aller drei Häuser ist große Herausforderung“

Das große Bangen nach der Bekanntgabe der zeitnahen Schließung der drei Kplus-Kliniken schlägt seit Tagen hohe Wellen. Am vergangenen Wochenende gingen etwa 10.000 Teilnehmende in Hilden bei einer Demo auf die Straße, Mittwoch tagte erstmalig eine vom Ministerium einberufene Arbeitsgruppe. „Alle Beteiligten sehen es als große Herausforderung an, sollte die Schließung aller dreier Krankenhäuser im Winterquartal 2023 erfolgen“, heißt es in einem offiziellen Statement des Ministeriums.