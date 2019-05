Prüfung in der Turnhalle am Heinrich-Heine-Gymnasium : Minis sind stolz auf ihr Sportabzeichen

Prüfung in der Turnhalle am Heinrich-Heine-Gymnasium

Mettmann Die Disziplinen werden draußen ausgetragen. Diesmal müssen die Sportler aufgrund des Wetters in die Turnhalle gehen.

Was für ein Augenblick im Leben des fünfjährigen Rohan: Da wird dem Vorschulkindergartenkind hochoffiziell die Hand geschüttelt, eine Urkunde überreicht und anschließend auch noch die goldfarbene Medaille um den Hals gehängt, und das alles unter dem tosenden Applaus der anderen Kindergartenkinder und Erwachsener – und Fotos werden auch noch geschossen. „Boah cool“, ruft Rohan laut seinen Kumpels entgegen, und wiegt die Medaille in seiner Hand, „die ist ganz schön schwer.“

Verdient hat sich Rohan die Auszeichnungen allemal: An diesem Morgen hat er vollen Einsatz gezeigt, um das Minisportabzeichen nach allen vier erfolgreich absolvierten Disziplinen auch tatsächlich zu erhalten. Der Junge besucht die katholische Kita St. Thomas Morus und ist heute mit neun anderen Vorschulkindern aus seiner Einrichtung zur Turnhalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums gekommen, Turnhose, Schuhe, T-Shirt hat er alles bereits vorher angezogen. „Weißt du was, am Besten war weit springen“, urteilt Rohan, seine Wangen sind gerötet, aber Mila sieht das anders. „Ne, ich finde weit rennen war am Schönsten“.

Alina (6), zeigt auf eine andere aufgebaute Station mit der Bezeichnung „Ganz t(d)oll bewegen“. „Das hier, das hat sooo Spaß gemacht, das möchte ich am liebsten nochmal machen.“ Nur leider sind jetzt schon die anderen Kitas dran. Alinas Lieblingsdisziplin wird gerade den Kindern der katholischen Kita St. Lambertus erklärt, was und wie sie etwas genau tun müssen und dafür müssen sie ziemlich lange zuhören: Die Station besteht aus verschiedenen Aufgaben, von hopsen, über Slalomlauf bis krabbeln und balancieren. „Ihr müsst beim Start zwei kleine Plastikbälle aus dieser Kiste nehmen“, sagt der 13-jährige Sporthelfer Julian, „und sie am Ende in einen andere Kiste dort hinten werfen.“ Elin, ebenfalls 13, ergänzt: Erst, wenn alle Bälle die Kiste gewechselt haben, ist die Disziplin beendet. Für die Kleinen bedeutet das fünf Minuten lang Ausdauer und Konzentration. „Das ist unsere Ersatzdisziplin für den ausgefallenen Rundenlauf, den wir ja sonst auf den Sportplatz machen“, erläutert Simon Tsotsales vom Kreissportbund, „da wir aber diesmal in der Halle sind, muss der hier natürlich ausfallen.“ 145 Kinder zwischen fünf und sechs Jahren wurden in diesem Jahr für das Minisportabzeichen gemeldet, extra dafür haben sich 13 Sporthelfer und vier Schulsanitäter zur Verfügung gestellt und die einzelnen Disziplinen aufgebaut.