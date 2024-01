Über Selbstbewusstsein und das verbindene Element Musik „Stadtorchester ist musikalische Visitenkarte von Mettmann“

Gilcher: Die USA sind Thema. Meine Frau ist Amerikanerin, wir haben einen sehr kritischen Blick auf das, was zurzeit im Land passiert. Auch hinsichtlich der bevorstehenden Wahlen. Musikalischen spannen wir einen Bogen von New York bis Las Vegas. Wir starten in New York mit der New York Ouverture, dann geht es Richtung Oregon als Sinnbild für Wildpferde in der unendlichen Weite der Prärie – wofür es übrigens viele Schlagwerker mit allem Drum und Dran braucht. Auch die Hymne aus dem Musical „Chess“ als Symbol für den Ost-West-Konflikt soll gespielt werden. Zum Abschluss werden wir dann in Las Vegas gastieren.