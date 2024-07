Fotograf und Klimaschützer stellt seine Arbeiten vor Michael Funke-Bartz stellt in Mettmann aus

Ein Spaziergang entlang des Rheins zeigt den Fluss derzeit in einem sozusagen wohlgenährten Zustand. Er fließt mit schöner Geschwindigkeit dahin, grün blühend eingebettet. Das aber ist nicht immer so, wie auch Fotoarbeiten von Michael Funke-Bartz zeigen. Hat der Rhein Niedrigwasser, behindert das nicht nur die Schifffahrt. Wenn an den Rändern kein Wasser fließt, dominieren Sandbänke und Schlickflächen das Bild. In angrenzenden Auen vertrocknen Bäume. Der Pegelstand hat also auch Folgen für die Natur. Ein Thema, das den Fotografen und Klimaschützer Michael Funke-Bartz beschäftigt. Er war mehr als 30 Jahre in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu Umwelt- und Klimathemen tätig. „Anpassung an die Klimakrise – aber wie?“ lautet der Titel seiner aktuellen Ausstellung in Mettmann.