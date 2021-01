Baumaßnahmen in Metzkausen : 118.000 Euro für Hasseler Straße

Mettmann Die Sanierung der Fahrbahnoberfläche ist nötig, um damit die Lebensdauer der Straße zu maximieren. Die Arbeiten im Bereich von der Peckhauser Straße bis zum Gartenkampsweg beginnen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte.

In Metzkausen wird weiter gebaut. Im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag konnte Baudezernent Kurt Werner Geschorec verkünden, dass die Kreisstadt Mettmann für die Sanierung eines Teilabschnitts der Hasseler Straße eine Fördermittelzusage in Höhe von 118.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten hat. Die Bezirksregierung Düsseldorf, über die die Fördermittel verwaltet und ausgegeben werden, hatte im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, förderfähige Straßenbauprojekte einzureichen. „Die städtische Abteilung für Verkehrsinfrastruktur erarbeitete daraufhin mehrere Anträge, wovon nun die Maßnahme an der Hasseler Straße bewilligt wurde“, berichtet Abteilungsleiter Stefan Tetzner.