Erleichterung für Metzkausen : Baustellenchaos: Ende in Sicht

Stau auf der Peckhauserstraße vor einer Baustellenampel Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Gute Nachrichten für Autofahrer, die in den vergangenen Wochen wegen der Baustellen vor allem in Metzkausen viel Geduld aufbringen mussten: Bis voraussichtlich 18. Dezember soll die neue Trinkwasserleitung an der Peckhauser Straße verlegt und die Arbeiten abgeschlossen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das haben die Stadtwerke Düsseldorf, die für die Trinkwasserversorgung in Mettmann zuständig sind, mitgeteilt. Dann wird auch die Baustellenampel abgebaut, und es stehen den Autofahrern wieder beide Fahrspuren zur Verfügung. Auch in der Siedlung Kaldenberg sollen die Reparaturarbeiten an einer Trinkwasserleitung bis Mitte Dezember beendet sein. Die dritte gute Nachricht: Die Fahrbahnerneuerung auf der Nord- und Hasseler Straße soll ebenfalls bis Mitte des Monats abgeschlossen sein, wie der hier zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW erklärt.

(von)