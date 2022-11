Unfall in Mettmann : 12-Jähriger wurde angefahren und schwer verletzt

Mettmann Der Junge ging trotz Rotphase über die Fußgängerampel an der Talstraße. Auf der Fahrbahn wurde er dann von einem Wagen erfasst, der bei Grün abgebogen war.

Schlimmer Unfall am Dienstagnachmittag, 15. November: Ein 12-Jähriger wollte noch den Linienbus an der Haltestelle erwischen und ging deshalb trotz Rotphase über die Ampel an der Talstraße in Richtung Breite Straße. Auf der Fahrbahn wurde er dann von einem Kia Picanto einer 22-jährigen Mettmannerin erfasst, welche die Bahnstraße in Richtung Talstraße befahren hatte und bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich zur Breite Straße eingefahren war. Der 12-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn, nach einer notärztlichen Versorgung, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 22-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.