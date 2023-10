Nahverkehr in Mettmann Regiobahn meldet kaputte Züge und Aufzüge

Die Elektrifizierung der Regiobahn wird in den Jahren 2024 bis 2026 in Mettmann zu etlichen Großbaustellen führen. Eine der größten wird am Haltepunkt Mettmann-Zentrum sein. „Dort müssen die Bahnsteige abgesenkt werden“, sagte Stefan Stach vom Infrastruktur-Unternehmen der Regiobahn den rund 50 Zuhörenden beim FDP-Bürgerdialog vor einigen Wochen. Die heutigen Bahnsteige werden komplett abgerissen und dann neu aufgebaut. Auch an anderen Haltepunkten müsse die Einstiegshöhe auf 76 Zentimeter angepasst werden; etwa durch das Anheben der Gleise oder durch Rampen. Zudem müssten sämtliche Umlaufsperren angepasst werden.