Tafel in Mettmann Gisela Fleter mit goldenem Kronenkreuz verabschiedet

Die Tafel Mettmann der Diakonie unterstützt seit 2005 hilfsbedürftige Menschen in der Region und hat unter der Leitung von Gisela Fleter wertvolle Arbeit geleistet. Sie übergibt den sprichwörtlichen Staffelstab an Simon Wilde. Der 33-jährige gelernte IT-Kaufmann und ehemalige Taxiunternehmer tritt nun in ihre Fußstapfen. Nachdem er bereits ehrenamtlich in der Tafel gearbeitet und unter der Anleitung Gisela Fleters die Abläufe kennenlernte, übernimmt er jetzt als Chef. „Mit seinem Engagement und seinem Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen wird er die Arbeit der Tafel erfolgreich weiterführen“, heißt es aus Diakoniekreisen. Vor allem seine Computerkenntnisse werden großes bewirken, die Tafel goes online. Und „natürlich bleibe ich der Tafel Mettmann weiterhin erhalten“, erklärt die gelernte Industriekauffrau Gisela Fleter.