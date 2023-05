Musikschule feiert Jubiläum Mettmanns Nachwuchs spielt zum JeKits-Konzert auf

Es ist nicht bloß rhythmisches Gehüpfe oder freudiges Klatschen, das die Jüngsten als Erstklässler bei JeKits lernen. Bekanntermaßen fördert Musik kognitive Fähigkeiten. Im Vordergrund steht beim Konzept die grundsätzliche Heranführung in die Welt der Musik und ihrer Instrumente. Wie das klingt, ist am Freitag, 2. Juni, um 16.30 Uhr, in der Aula des Heine-Gymnasiums erlebbar.