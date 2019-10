Astrid-Lindgren-Schule

Leitbild

Die pädagogische Arbeit folgt dem didaktischen Konzept des eigenverantwortlichen Arbeitens. Im Laufe ihrer Grundschulzeit lernen die Kinder eine Vielfalt von Methoden kennen, die sie nutzen können, ihr Lernen selbst zu bestimmen: zum Beispiel die Wochenplanarbeit und das Arbeiten in Projekten und Werkstätten. Die Kinder planen und gestalten ihr Lernen selbst mit. Schnell lernende Kinder können die Eingangsstufe in einem Jahr durchlaufen, langsam lernende in drei Jahren.

Betreuungsangebote

Die Diakonie ist Träger der Ogata. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11.25 bis 16 Uhr. In den Ferien gibt es ein buntes Programm zwischen 7.30 und 16 Uhr.

Besonderheiten

Um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, bietet die Schule regelmäßige Freiarbeitsstunden im Umfang von zwei Wochenstunden an (die Anzahl kann von den Lehrkräften variiert werden). In den höheren Klassen kann der Umfang an Bedürfnisse und Fähigkeiten der Klasse angepasst werden. In den individuellen Lernzeiten werden alle Kinder gefördert. Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit, sich für eine regelmäßige Arbeitsgemeinschaft zu entscheiden. Beispiele: Natur AG, Papperlapapp AG, Koch AG.

Kontakt

Astrid-Lindgren-Schule, Spessartstraße 2-6, Telefon 138780.

www.als-mettmann.de