Polizei warnt : Mettmannerin (70) wird Opfer von Internet-Betrügern

(RP) Bislang noch unbekannte Täter haben laut Polizei am Dienstag eine 70-jährige Mettmannerin angerufen, sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben und auf den PC der Geschädigten schalten lassen. So konnten die Täter am Ende eine hohe fünfstellige Summe vom Girokonto der Frau abbuchen und auf ausländische Konten übertragen. Der Anrufer hatte sich in englischer Sprache als Mitarbeiter von „Microsoft“ ausgegeben und erklärt, dass von dem Computer der Frau diverse Fehlermeldungen gesendet worden seien. Er bat darum, eine spezielle Software auf dem PC zu öffnen, um sich aufschalten und den vermeintlichen Fehler beheben zu können. Die Mettmannerin kam der Aufforderung nach und gab später auch ihre Daten für das Online-Banking preis. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten oder gar Zugänge zu Bankverbindungen oder sonstige Angaben zu Vermögensverhältnissen an Fremde weiterzugeben: „Niemals melden sich Mitarbeiter von Microsoft oder vergleichbaren Unternehmen telefonisch bei Ihnen und bitten darum, sich auf Ihren Rechner schalten zu lassen. In einem solchen Fall handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch.“