Kinder- und Jugendheim in Kathmandu : Mettmannerin hilft Kindern in Nepal

Mettmann Henny Bierhoff-Weiß suchte im Rentenalter nach einer neuen Herausforderung. Sie fand sie auf dem Dach der Welt.

Henny Bierhoff-Weiß, die mittlerweile mehrfach über einige Wochen das Heim besuchte und in dieser Zeit auch regelmäßig in verschiedenen Funktionen dort ehrenamtlich arbeitete, macht deutlich, dass der Aufenthalt in diesem Heim für die in der Regel sechs bis sechszehn Jahre alten jungen Mädchen etwas ganz Besonderes sei. „Das ist ganz anders als in Deutschland, denn hier hat ein Aufenthalt Jugendlicher in einen Heim etwas Anrüchiges an sich “, sagt die ausgebildete Sozialarbeiterin, die lange Jahre im Jugendamt der Stadt Erkrath tätig war.