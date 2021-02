Show mit Kai Pflaume : Denise (12) schlägt Opernstar Villazón

Mettmann/Berlin In der Show „Klein gegen Groß“ verblüffte die Mettmanner Gymnasiastin mit ihrem absoluten Gehör. Im Duell mit Tenor Rolando Villazón stellte sie ihr Können in vier Runden meisterlich unter Beweis – und schlug den Opernstar haushoch.

Sie kam, hörte und siegte: Denise Kaiser verblüffte mit ihrem absoluten Gehör nicht nur Moderator Kai Pflaume. Die zwölfjährige Gymnasiastin schlug Opernstar Rolando Villazón. Haushoch. „Das war wie bei Brasilien gegen Deutschland“, witzelte der berühmte Tenor in Anlehnung an jenes legendäre Weltmeisterschafts-Halbfinale von 2014, das die Jogi-Jungs damals so deutlich für sich entschieden.

Seine Niederlage gestand der gebürtige Mexikaner gerne ein und gratulierte nicht nur. Er beschenkte Denise, die zusammen mit Mutter Chang, ihrer älteren Schwester Nathalie und Vater Martin zur Show nach Berlin gereist war, mit einer Einladung in eines seiner nächsten Konzerte. Der Clou: Würde es bis dahin zu lange dauern, kommt er nach Mettmann. „Dann spielst Du Klavier und ich singe dazu“, erklärte der Opernstar begeistert. Denn Klavier spielen kann die junge Mettmannerin, die normalerweise die 7. Klasse am Konrad-Heresbach-Gymnasium besucht, ebenfalls prima. Ein Mal wöchentlich bekommt das musikalische Ausnahmetalent – eine Reihe von Auszeichnungen dokumentiert ihr Können – Klavierunterricht bei Lehrerin Ayako Koyama, die ihrer Schülerin „ein sehr gutes Gehör, sie erkennt jeden Ton auf Anhieb“ attestiert.

„Töne sind für mich wie Farben“, erzählt Denise, die übrigens „Puppen früher gehasst“ hat und lieber Spielzeugautos sammelte. Das „C“ ist „ein warmer Klang“, den sie in rot sieht, ein „E“ hingegen sei „frisch“ und deshalb grün. Spaziert Denise Kaiser durch Mettann, hört sie Autohupen als hohes „G“ oder den Sound einer Bohrmaschine von „C“ zu „B“. Und weil dieses Können für sie so ist, wie für andere Ein- und Ausatmung, hatte sie vorm Duell mit dem Tenor, der übrigens mal mit einem „Preis für Lebensfreude“ ausgezeichnet wurde, zwar mächtig Lampenfieber, schlug sich dann aber brillant. Fünf willkürlich ausgewählte Noten wurden gleichzeitig am Klavier angeschlagen. Und was sich für andere wie ein Crescendo falscher Töne anhörte, identifizierte Denise Kaiser als Kombination beispielsweise aus „Gis“, „H“, „C“, „Cis“ mit „F“. Und wo der Opernstar haderte und zur Ablenkung mal rasch ein paar Zeilen von Verdi sang, wusste die Gymnasiastin diese Mini-Partituren korrekt zu analysieren. „Das ist sensationell!“, gratulierte auch Kai Pflaume.