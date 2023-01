Gewinner bei Jugend musiziert Mettmannerin Denise Kaiser qualifiziert sich für Landeswettbewerb

Dass es am Ende quasi schwebend-mühelos aussieht und himmlisch klingt, ist das Ergebnis kontinuierlicher Übung. So jedenfalls beschreibt es Pianistin Denise Kaiser, die im Wettbewerb „Jugend musiziert“ die nächste Klippe genommen hat. Die 14-jährige Konrad-Heresbach-Gymnasiastin trat am Wochenende beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Hilden an – und qualifizierte sich für die nächste Runde. Das ist dann der Landeswettbewerb in Münster. „Aufgeregt bin ich immer, denn ich möchte gut abschneiden“, erzählte sie im Gespräch mit der RP. Andererseits ist sie längst ein alter Hase – im vergangenen Jahr setzte sie sich beim gleichen Wettbewerb an der Geige durch, und fernsehprominent ist sie auch. Bei Kai Pflaumes „Klein gegen Groß“ zeigte sie Rolando Villazón, was ein absolutes Gehör leisten kann.