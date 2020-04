Ergebnisse der CDU-Bürgerumfrage liegen jetzt vor : Mettmanner wollen eine saubere City

Für den Wochenmarkt auf dem Jubiläumsplatz gibt es von den Mettmannern Lob. Sie regen an, das Angebot um „Streetfood“ zu erweitern. Foto: STEPHAN KOEHLEN

Mettmann Analyse Die CDU Mettmann veröffentlicht jetzt die Ergebnisse ihrer Bürgerumfrage. Das Thema Verkehr plagt die Mettmanner am stärksten, gefolgt von den Themen Schule und Kita, Attraktivität der Innenstadt und Leerstände. Auch einige gute Ideen sind dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bürger in Mettmann wünschen sich eine saubere Innenstadt mit weniger Leerständen, attraktiven Grünflächen und einem florierenden Wochenmarkt. Das ist ein Ergebnis der Bürgerumfrage, die der CDU-Ortsverband jetzt unter den Mettmannern durchführte. Dazu warfen die Ratsmitglieder Postkarten in Briefkästen und riefen online zur Teilnahme auf. 312 Frauen und Männer füllten den kleinen Fragebogen aus, berichtet die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Gabriele Hruschka.

Wie lauteten die Fragen? Antworten konnten die Bürger auf drei offen gestellte Fragen geben: „Was gefällt Ihnen in Mettmann?“, „Was müssen wir besser machen?“ und „Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für Ihren Stadtteil?“ Antwortvorgaben gab es nicht, die Angaben hätten also allesamt in ganz unterschiedliche Richtungen gehen können. Doch den größten Schwerpunkt, so berichtet Hruschka, bildete das Thema Verkehr, gefolgt von den Themen „Schule und Kita“, „Attraktivität der Innenstadt“ und „Leerstände“.

Der Grünstreifen blüht wieder mit Wildblumen an der Ringstraße. Die Bürger wünschen sich für Grünflächen mehr Patenschaften. Foto: Alexandra Rüttgen

Info Wichtigstes Leitthema: Mobilität Wann Teilnahmeschluss war am 31. Januar. Was 58 Prozent erachteten die „Mobilität“ als wichtigstes Leitthema, gefolgt von „Sauberkeit“ und „Jubiläumsplatz“ (jeweils 44 Prozent) sowie Schulen und Umweltschutz (je 38 Prozent). Wo Die Ergebnisse sind im Internet aufgelistet unter buergerbefragung2020.cdu-mettmann.de.

Was wird in Sachen Verkehr bemängelt? Die Verdrängung des Verkehrs in andere Straßen und Stadtteile, ein schlecht ausgebautes Radwege-Netz und ein hoher Verschmutzungsgrad im Stadtgebiet. Zur Netztrennung (Verkehrsberuhigung der Innenstadt) habe die CDU „ein ausgeglichenes Meinungsbild“ wahrgenommen: Hier gab es sowohl viele Befürworter, als auch Gegner.

Willi Schaefer von den Kalkwerken im Neandertal will das Gelände touristisch erschließen. Foto: Janicki/Dietrich Janicki

Welche Kritik gibt es zum Thema Bildung? Die Mehrheit der Bürger, die das Thema Gesamtschule erwähnten, sprechen sich für das Konzept einer Gesamtschule aus. Wiederholt werden zusätzliche Kita-Plätze gefordert sowie eine Angleichung von Öffnungszeiten. Außerdem wünschen sich die Bürger die Modernisierung der Schulen und mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.

Die Mehrheit der Bürger, die an der CDU (!)-Umfrage teilnahmen, wollen eine Gesamtschule. Sie soll in der Realschule unterkommen. Foto: Alexandra Rüttgen

Welche Kritik gab es zum Thema Stadtbild? Die Bürger wünschen sich verstärktes Vorgehen gegen Vandalismus, Patenschaften für Grünflächen, die Bekämpfung des Ladenleerstands und der Verschmutzung im öffentlichen Bereich.

Auch der Tourismus ist Thema – in welcher Hinsicht? Die Bürger fordern „einen maßvollen Tourismus am Steinbruch Neandertal“, da sie hier um die Natur und Aufenthaltsqualität fürchten. Die Betriebserlaubnis des Steinbruchs erlischt zum Jahreswechsel 2021/2022. Der aktuell geltende Regionalplan sieht eine Rekultivierung der gesamten Fläche vor. So könnte sich die Natur das Areal zurück erobern, eine aus Sicht von Naturschützern reizvolle Variante. Doch es gibt auch andere Pläne: Knapp zehn Prozent des Areals könnten touristisch genutzt werden. Das sieht das Projekt „NaTourKultur Neanderthal“ vor, das eine Jugendherberge, ein Informationszentrum, ein Haus der Sinne und eine Ökologische Bildungsstätte mit Gastronomie, Konferenzräumen, Spa-Bereich und Übernachtung vorsieht. Auch ein Aussichtspunkt und eine „Dino-Rutsche“ sind in Überlegung.

Wie war die Resonanz auf die Befragung? Die CDU-Politiker nutzten die Gelegenheit, beim Verteilen der Karten in ihren Wahlbezirken mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Bei Gabriele Hruschka war das der Goldberg. Die Bürger fühlten sich durch die Umfrage ernst genommen und hätten sich gefreut, um ihre Meinung gebeten zu werden, hat sie beobachtet. Dazu passt, dass sich die Bürger auch in der Umfrage mehr Mitsprache wünschen. So schlugen sie zum Beispiel vierteljährliche Bürgerdialoge vor.

Gab es auch Lob? „Die Umfrage hat gezeigt, dass viele Mettmann als lebenswerte Stadt empfinden“, sagt Hruschka. Ein besonders großes Lob gab es für den Mettmanner Wochenmarkt. Hier warten die Bürger mit pfiffigen Vorschlägen auf. Einer davon: Das Angebot soll um Streetfood erweitert werden.