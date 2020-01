Er soll außerdem mit Drogen gehandelt haben : Mettmanner wegen Betrugs vor Gericht

Mettmann Dem 35-Jährigen droht die Einziehung von 1,6 Millionen Euro. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein 35-Jähriger Mettmanner muss sich vor dem Landgericht in Essen verantworten. Der Angeklagte war dort bereits im August 2018 wegen Drogenhandels und Betrugs zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Verteidigung war nach der Urteilsverkündung in Revision gegangen, der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Verfahren nun ans Landgericht zurück verwiesen. Neu verhandelt werden soll dort nun erneut die damalige Anordnung der Einziehung von 1,6 Millionen Euro – die für den Angeklagten bedeuten würde, dass er sich über Jahrzehnte hinweg erheblichen Forderungen von Gläubigern gegenübersehen würde.

Seit seiner Verhaftung im Jahr 2017 sitzt der 35-Jährige in Untersuchungshaft. Am Mettmanner „Sonnenhang“ wohnend, soll er in Düsseldorf mit einem Kompagnon eine Cannabis-Plantage betrieben haben. Angemietet hatte er die Räumlichkeiten zum vorgegaukelten Zweck, dort eine Computerfirma betreiben zu wollen. Und tatsächlich waren dort auch etliche Server aufgestellt worden, um die sich in einem Nebenraum befindliche Plantage zu verschleiern. Vor allem der hohe Strom- und Wasserverbrauch sollte möglichst kein Aufsehen erregen.

Was den Drogenhandel betrifft, soll dem Angeklagten eine Vielzahl von Taten vorgeworfen werden. Die Anklage hatte ihm zudem vorgeworfen, in einem dieser Fälle 100 Kilogramm Kokain an einen verdeckten Ermittler verkauft zu haben. Anfangs sei sogar über 500 Kilogramm gesprochen worden, die der Angeklagte habe aus Südamerika besorgen wollen. Darauf sei der verdeckte Ermittler allerdings nicht eingegangen, stattdessen sei vor den 100 Kilogramm probeweise ein Kilo geliefert worden.

Dem 35-Jährige war zudem noch Betrug vorgeworfen worden, er soll Anleger um mehr als eine Million Euro betrogen haben. Dazu soll er Namen von vermeintlichen Banken und Investmentgesellschaften erfunden und für diese Internetseiten ins Netz gestellt haben. Darüber soll der Angeklagte in 35 Fällen Kunden geworben und behauptet haben, die von diesen investierten Gelder in Aktien angelegt zu haben. Neben dem Handel mit Betäubungsmitteln soll sich der Mettmanner so ein zweites, ebenfalls kriminelles Geschäftsfeld aufgebaut haben. Die Betrugstaten sollen über Schweizer Franken abgewickelt worden sein.