Gutes für andere in Pandemie-Zeiten tun : 10.000 Euro für Mettmanner Vereine aus Maskenverkauf

Mettmann Menschen ab 60 Jahren oder mit Vorerkrankungen wurden seit Ende 2020 mit FFP2-Masken per Gutschein ausgestattet. Diese Vergabe wurde von Paula Nowodworski mit einer Spendenaktion zugunsten von Vereinen in Mettmann kombiniert.

(von) Masken zu tragen, ist schon lange nicht mehr bloße Option, sondern längst Pflicht. Im Rahmen der Corona-Krise bekamen ältere und besonders vom Sars-CoV-2-Virus-Gefährdete einen so genannten Maskenberechtigungsschein. Und diejenigen, die besagten Maskenberechtigungsschein in einer der Biber-Apotheken einlösten, konnten dort als Obolus einen Gutschein in Höhe von fünf Euro zugunsten von Vereinen aus der Region entrichten. Seit Jahresanfang bis Ende April lief die Aktion, die große Resonanz fand.

„Uns war es wichtig, dass die Bürger selbst entscheiden konnten, wem die Spende zugutekommt, denn Bedarf ist ja überall vorhanden. So konnten wir nicht nur eine Institution, sondern gleichzeitig viele Empfänger erreichen“, erklärt Filialleiterin Bettina Robertz. Gerade jetzt sind Solidarität und Zusammenhalt unerlässlich für den Erhalt sozialer Strukturen; viele wohltätige Vereine und Einrichtungen finanzieren sich nahezu ausschließlich aus Fördergeldern. Und Paula Nowodworski ergänzt „Wir freuen uns und sind glücklich, dass die Aktion so gut angekommen ist. Ich kann versprechen, dass wir uns trotz herausfordernder Zeiten weiterhin interessante Aktionen ausdenken.“ Derzeit ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Pandemie, die Corona-Teststelle, ein Sicherheitsbeitrag in unruhigen Zeiten, bei den Bürgern zu etablieren.