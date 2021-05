Beliebt in der Mettmanner Nachtszene : Urgestein Klaus Roth ist gestorben

METTMANN Er war gern gesehen in den Mettmanner Eventlocations. Alles begann im „Königshoftheater“, wo er den roten Teppich ausrollte und für Zarah Leander Dornkaat aus Vaters Hausbar besorgte.

Der Mann hatte Stil. Und nun lebt er nicht mehr. Dass sich Klaus Roth für sein Grab einen rosafarbenen Marmor mit einen kurzen, frivolen Satz gewünscht haben soll? So konnte man es auf Facebock lesen, und dass darf man ruhig glauben. Er selbst dürfte wohl darüber schmunzeln – in aller Bescheidenheit, den publicitysüchtig war Klaus Roth nie.

Einmal gelang es dennoch, mit ihm über längst vergangene Zeiten zu plaudern. Wir hatten uns im „Türmchen“ in der Mettmanner Oberstadt verabredet, auf einen Kaffee. Am Ende saßen wir beide lachend am Tisch, um über eine Diva und ein Gläschen Schnaps zu schwadronieren. Damals, in den 1950er Jahren im „Königshoftheater“, da hatten sie den roten Teppich für Zarah Leander ausgerollt. Von Theaterchef Hubert Rosslenbroich bekam Klaus Roth zu hören: „Die Zarah sitzt in der Garderobe und braucht einen Dornkaat.“ Nun, was macht man da? Klaus Roth lief nach Hause, um den Tropfen aus der Hausbar seines Vaters zu besorgen. „Die brauchte das für ihre Stimme“, erzählte Roth noch Jahrzehnte später voller Sympathie für die Bühnensängerin mit dem Hang zu melancholischem und zuweilen auch frivolem Liedgut.