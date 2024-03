Grünes Mettmann Stadtwald soll noch bunter werden

Gemeinsam mit der Bürgermeisterin werden die Stadtwaldkids auch in diesem Jahr rund um die Bäume kleine Blumen pflanzen. Aus dem Bereich der Jugendförderung werden nachmittags auch Überraschungsaktionen speziell für die Kinder angeboten. Deshalb hoffen die Stadtwaldkids auf viele weitere Kinder. Im Anschluss an die Pflanzaktion werden die Gäste zu Kaffee (die Kinder zu Saft und Kakao) und Kuchen an der Minigolfanlage eingeladen. Termin ist Samstag, 23. März, von 15 bis 18 Uhr an der Minigolfanlage oder auf der Streuobstwiese, unterhalb des Restaurants Stadtwaldhaus.