Fahrradkilometer für den Klimaschutz : Mettmanner Stadtradler erreichen 112.823 Kilometer

(tws) Das diesjährige Stadtradeln ist am vergangenen Samstag zu Ende gegangen, und eines steht bereits jetzt schon fest: Mettmann hat das selbstgesteckte Ziel, mindestens zweimal die „Welt zu umrunden“, deutlich übertroffen und bislang insgesamt 112.823 Kilometer erreicht. Damit liegt die Kreisstadt im Vergleich mit den anderen kreisangehörigen Städten auf dem zweiten Rang hinter Hilden.

Nathalie Villière, die das Stadtradeln auch in diesem Jahr in Mettmann federführend organisiert hat, freut sich über das bisher beste Ergebnis, das von den Mettmannern beim Stadtradeln erreicht wurde. „Insgesamt waren 428 aktive Radler in 33 Teams dabei. Auch das ist neuer Rekord.“