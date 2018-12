Mettmann : Auf Tuchfühlung mit Elefanten in Thailand

Emiliy Stricker aus Mettmann machte jetzt ein Praktikum in einem Elefantencamp in Thailand. Foto: Emiliy Stricker/Emily Stricker

Mettmann/Thailand Emily Stricker aus Mettmann ist 18 Jahre alt. Vor drei Jahren hatte sie erstmals Kontakt zu Elefanten. Seither ist sie fasziniert von ihnen. Jetzt absolvierte sie ein Praktikum bei einem Reiseanbieter, der Ausflüge mit Elefanten organisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Emily Stricker

Wie könnte man bei diesen Bildern nicht von Elefanten fasziniert sein? Meine Liebe zu den tierischen Dickhäutern hat sich bereits vor einigen Jahren entwickelt. Das aufregende Gefühl, wenn man das erste Mal in der asiatischen Heimat die Tiere besucht und ihnen ganz nah ist – so nah, dass man sie an ihrem Rüssel und ihrer überraschend festen Haut berühren kann und sich sogar unter sie setzt – das bleibt ein Leben lang. Das sind unbeschreibliche Momente voller Respekt, Überwältigung und Begeisterung, die ich nie in meinem Leben vergessen werde und die mich schnell dazu inspiriert haben, längere Zeit mit Elefanten verbringen zu wollen.

Die Aufgabe von Emily Stricker war es, Touren mit Touristen durch das thailändische Hinterland zu begleiten. Foto: Emiliy Stricker/Emily Stricker

Dieses Gefühl konnte ich dank „Elephant Special Tours“, einem ganz besonderen Elefantencamp in den Bergen Nordthailands, erstmals 2015 erleben. Um Elefanten noch intensiver als bei einem kurzen Aufenthalt als Gast zu erfahren, habe ich mich dort dann als Praktikantin beworben. Dieser Traum wurde für mich im September dieses Jahres wahr.

Ich komme aus Mettmann, wo ich 2018 mein Abitur am Konrad-Heresbach-Gymnasium gemacht habe. Danach wollte ich gerne Zeit im Ausland verbringen, um Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln, einfach mehr von der Welt zu sehen. Mir kam der Gedanke, meine Leidenschaft für Elefanten und meine Abenteuerlust für neue Erlebnisse zu verbinden: Mit „Elephant Special Tours“ bot sich die perfekte Gelegenheit: meinen Lieblingstieren nahe zu sein, mehr über die thailändische Kultur und die Bevölkerung in den hiesigen Bergen zu lernen und anderen Menschen diese Begeisterung auch zu vermitteln.

Für mich war es nicht der erste Aufenthalt: Bereits 2015 war ich mit meiner Familie erstmals vor Ort. Genau da geschah es: Ich habe mich mit der Elefantenbegeisterung angesteckt. Damals haben wir an einer fünftägigen Elefanten-Intensiv-Tour teilgenommen. Gefunden haben wir das Camp über Blog-Einträge im Internet und in Reiseführern. Buchen kann man dann ganz einfach auf der Internetseite www.elephant-tours.de.

Auch Touristen kommen schnell in Kontakt mit den Dickhäutern. Foto: Emiliy Stricker/Emily Stricker

Es gibt viele Dinge, die das kleine und elefantenzentrierte Projekt von anderen Elefantencamps in Thailand unterscheidet. Einer der großen Unterschiede, der einem direkt ins Auge springt: Man lernt die Tiere durch einen mehrtägigen Aufenthalt in einer kleinen Gruppe kennen. Dadurch wird ein enorm intensiver Kontakt ermöglicht. Dazu zählt unter anderem als Vertrauensübung, dass man sich unter die Elefanten setzt. Man behält für die Dauer des Aufenthalts – je nach Tour sogar bis zu 14 Tage – „seinen“ Elefanten und hat dadurch die Möglichkeit, eine sehr enge Bindung zu den Tieren aufzubauen.

Ein Praktikum läuft hier ganz anders ab als in den meistens Freiwilligenprojekten, die mittlerweile von diversen Agenturen für junge Menschen wie mich angeboten werden. Es beginnt schon bei der Bezeichnung: Ich bin eine Praktikantin und kein Volunteer. Meine Arbeit wird durch eine kostenlose Unterkunft, etwas monatliches Taschengeld und einen (meistens) vollen Kühlschrank vergütet. Unser kleines Dorf Mae Sapok, in dem wir vor Ort leben, liegt mit etwa 60 Kilometern Distanz zu Chiang Mai schon etwas abgelegen, und so kommt es auch schon mal vor, dass das heiß geliebte Nutella leer ist und man drei Tage auf neues warten muss.



Fußball : Unterbach geht mit breiter Brust ins neue Jahr

zurück

weiter

In dem Camp bin ich nicht dafür zuständig, Obst für die Touristen zu schneiden oder aufzuräumen, sondern darf nach einer gewissen Einarbeitungszeit durch die Elefantenexperten vor Ort eigenständig Touren mit Gästen leiten. Zusammen mit einem thailändischen Tourguide, der jeden Weg und Pfad durch den Dschungel kennt, und den Mahouts geht es für mich somit täglich an die großen Dickhäuter ran.

Die meiste Zeit war ich nicht allein als Praktikantin. Die ersten vier Wochen war ich die Einzige, was perfekt für mich zur Eingewöhnung war. Im Laufe der Zeit sind dann noch der 19-jährige Moritz und der 21-jährige Raphael dazu gestoßen. Man wächst hier als eine Familie zusammen, verbringt viele Abende gemeinsam in den Bergen und unternimmt gemeinsam Ausflüge. Dazu kommen natürliche alle thailändischen Mitarbeiter und ganz besonders wichtig: die Mahouts, die Elefantenpfleger. Jeder unserer derzeit 13 Elefanten hat seine ganz eigene Persönlichkeit und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Herde. Ein Mahout lebt oft schon etliche Jahre mit seinem Tier zusammen, die Elefanten sind geliebte Familienmitglieder. Dazu kommt noch, dass der Elefant für über zwei Milliarden Menschen ein heiliges Tier ist und fest in Religion und Kultur verankert ist.

Da man hauptsächlich mit deutschsprachigen Touristen zu tun hat, war die Sprachbarriere nicht sonderlich hoch bei der Ankunft. Man lernt dann auch etwas Thai zu sprechen, was die Kommunikation innerhalb der Firma deutlich erleichtert. Für mich waren die ersten Vokabeln schnell gelernt, es reicht um sich hier zu verständigen, aber es ist definitiv noch Luft nach oben.

Wir arbeiten täglich eng zusammen mit der „Tong Bai Foundation“, die Bodo, unser Chef – ein Deutscher aus Berlin – vor einigen Jahren mit ein paar weiteren Beteiligten gegründet hat. Die Stiftung ist nach dem ersten eigenen Elefanten benannt, den Elephant Special Tours besaß: Phu Tong Bai. Er war damals ein großes Hoffnungs-Symbol für die Zukunft und ist es durch die Stiftung heute noch immer, er starb leider 2010 bei einem schweren Unwetter. Die Stiftung sichert ab, dass wir nicht nur voll arbeitsfähige Elefanten in unserer Herde haben können, sondern dass auch junge, kranke oder alte Elefanten bei uns leben können. In meinen paar Monaten, die ich hier verbracht habe, hatte ich das große Glück viel mit unserem Kalb „Phu Sinan“ arbeiten zu können. Der Kleine ist Ende 2017 geboren und war sehr oft das Highlight für unsere Gäste. Durch Spenden und Patenschaften sichert die Stiftung den Kleinen finanziell ab. Mittlerweile läuft er schon, wie die Großen, Touren mit und ist sehr neugierig.