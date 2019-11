Mettmann : Schüler gestalten Gedenken für Judenverfolgung mit

(RP) Vor 81 Jahren markierten die Novemberpogrome den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung und waren vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden im gesamten „Deutschen Reich“.

In der sogenannten Reichspogromnacht wurden vom 7. bis 13. November 1938 über 1000 Menschen ermordet. Über 1400 Synagogen und jüdische Betstuben sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Diese Nacht war der Auftakt zum größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit.

Wie in den Jahren zuvor möchte das Mettmanner Bündnis für Toleranz und Zivilcourage auch in diesem Jahr wieder gemeinsam der Opfer von Terror und Gewalt des nationalsozialistischen Regimes gedenken. Auch den aktuellen Opfern rechtsextremer, rassistischer Übergriffe und Gewalt in Deutschland soll an diesem Abend gedacht werden. Nicht nur die jüngsten Ereignisse in Halle oder die Wahlen in Thüringen haben gezeigt, dass das Einstehen für Demokratie und Humanität wichtig und notwendig geworden ist. Deshalb möchte die Veranstaltung ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und für die Bedeutung und den Erhalt einer lebendigen Erinnerungskultur.