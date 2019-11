Mettmann : Schüler engagieren sich für das Gedenken an die Pogromnacht

Mettmann Zum 81. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1938 hatte das Mettmanner Bündnis für Toleranz und Zivilcourage zu einer Gedenkveranstaltung am Koburg-Mahnmal eingeladen. Mit der Reichspogromnacht begann die systematische Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten.

Fünf Schüler aus Klasse 12 trugen die emotionale Rede vor, Emily Wiegand, Lea Martin, Lena Höbel, Jule Hecker und Jan Grapenthin: „Über das Thema im Unterricht zu sprechen, fand ich interessant und richtig gut. Es betrifft uns ja alle“, meint der Schüler. Die Schüler berichten, dass die beiden Familien und ihre Kinder am 27. Oktober 1941 von der Gestapo abgeholt und einen Tag später von Düsseldorf aus in das Ghetto Litzmannstadt-Lodz transportiert wurden. „Mitte Mai ging es weiter in das Todeslager Chelmno.“ Dort wurden sie letztendlich in Unterwäsche in einen Lastwagen getrieben. „Der Fahrer verband das Auspuffrohr mit einem Metallschlauch, der ins Innere des Wagens geleitet wurde. Er ließ den Motor zehn Minuten laufen, so dass die Menschen im Inneren erstickten“, heißt es in der Rede. „Wir alle müssen Zeichen setzen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit“, betonen die Schüler. Denn auch das soll die Veranstaltung zeigen: Dass das Einstehen für Demokratie und Humanität wichtig ist – nicht zuletzt wegen der derzeitigen rechtsextremen Gewalt. „Was vor 80 Jahren passiert ist, darf nicht wieder passieren. Ich finde die aktuelle Entwicklung einfach furchtbar“, sagt ein Mitglied des Aktionsbündnisses.