Mettmanner Schüler knacken Rätsel : Pflege spielerisch erleben

Mettmann Blutdruck und Puls messen sowie Blutzuckerwert bestimmen – 22 Schüler des Berufskollegs Neandertal zeigten ihr praktisches Können. Sie absolvierten einen Escape-Room bei der Pflege-Akademie.

Ein Schultag der anderen Art stand am Dienstag auf dem Stundenplan der insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Neandertal . Denn statt die Schulbank zu drücken, ging es zur Evangelischen Pflegeakademie Bergisch Land. Hier werden Jahr für Jahr in zwei Ausbildungskursen die „Pflegeprofis der Zukunft“ zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ausgebildet. Viele von ihnen können danach im Evangelischen Krankenhaus Mettmann in den Berufsalltag starten. Das Krankenhaus ist eines der größten Arbeitgeber der Region. „Ich freue mich, wenn Schulen aus der Region auf uns zukommen und die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit uns in den Austausch über den Beruf oder Berufswunsch kommen können. Insbesondere die Pflege muss man erleben, um sich von der Vielfalt des Berufs und den Karrieremöglichkeiten überzeugen zu können“, sagt Schulleiter Steffen Kurka.

Doch wie groß ist denn nun das Berufsspektrum Pflege? Wie gestalten sich die Ausbildungsjahre und was kommt danach? Was macht den Pflegeberuf so besonders? Welche Fähigkeiten sollte man im Gepäck haben? Kann man in der Pflege Karriere machen und wenn ja, dann wie? Und was steht am Ende eines jeden Monats auf meinem Gehaltszettel?