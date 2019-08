Gut heimgekehrt : Mettmanner Schüler absolviert Stipendium in USA

Mettmann Noch voll von Eindrücken ist der Jugendliche aus Mettmann, der sich jetzt mit seiner Förderin in der Innenstadt traf.

Vor gut einem Jahr hieß es Koffer packen für den Mettmanner Linus Wichmann: Es ging für ihn für ein Jahr in die USA. Der mittlerweile 17-Jährige Schüler des Konrad-Heresbach-Gymnasiums in Mettmann hatte sich beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses beworben. Er durchlief die Auswahlverfahren und wurde schließlich von der CDU-Bundestagsabgeordnete Michaela Noll ausgewählt. Ein Jahr später traf Noll ihren Schützling wieder.

„Mein Auslandsjahr werde ich nie vergessen. Es war eine unheimlich tolle, lehrreiche und spannende Zeit mit vielen schönen Momenten und unvergesslichen Erfahrungen“, fasst Wichmann sein Jahr in den USA zusammen. In West Monroe im Bundesstaat Louisiana besuchte er als „Freshman“ die West Monroe High School und lebte dort in einer Gastfamilie mit einem Geschwisterkind. „Ich habe weiterhin viel Kontakt zu meiner Gastfamilie und meinen amerikanischen Freunden“, erzählt Wichmann. „Und auch künftig möchte ich den Kontakt auf jeden Fall aufrechterhalten“. In der High School lief es für den Mettmanner insbesondere sportlich rund: „Während meiner Zeit in den USA war ich Mitglied im Fußballteam der West Monroe High School. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und dabei sogar den Quachita Parish Cup gewonnen.“