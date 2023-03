Vorbereitung für den Wettbewerb Mettmanner als Brettspieler in Marl

Es gibt Brettspiele, die haben lebenslängliche Qualität. Und es gibt Neuerungen, die sind nicht nur deshalb wichtig, weil sie eine schöne Beschäftigung sind. Nein, diese Brettspiele werden bei Turnieren gespielt. Denn nicht erst seit die Corona-Zeit in die häusliche Isolation zwang, ist der Spieleabend sein verstaubtes Image los – Brettspiele sind en vogue. Was für manche bloß spielerischer Spaß ist, geht für andere in den spielerischen Wettbewerb namens Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel. Und Mettmann ist in dieser 37. Saison dabei.