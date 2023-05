Baden in Mettmann Naturfreibad läutet neue Saison an Pfingstsamstag ein

Und so nutzt auch das Mettmanner Freibad diese Bedingungen, um die Freibadsaison in der Neanderstadt offiziell zu starten. Genauer gesagt geht es am kommenden Samstag, 27. Mai, los. Dann werden Frank Fitsch, Betriebsleiter Bäder, und sein Team erstmals die Tore zum Naturfreibad öffnen. Nachdem die letzten Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, das Becken mit 3,2 Millionen Liter gefüllt, und eine Probe bestätigt hat, dass die Wasserqualität sehr gut ist, steht dem Besuch des Bades im Stadtwald nichts mehr im Weg. Das Bad öffnet am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag jeweils von 10 bis 18 Uhr.