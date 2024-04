41-jähriger Mettmann in einer Abwärtsspirale Berufungsrichter streicht Bewährung

Wochen später fährt er sie zur Arbeit in ein Hotel, sie sagt ihm, dass sie sich von ihm trennen will. Er bedrängt sie auch dort, sie versucht noch, die Türe des Hotels zu schließen. Es gelingt ihr nicht, er schlägt zu, sie stoßt mit dem Kopf gegen den Türrahmen und fällt zu Boden. Das Nasenbein ist gebrochen, sie muss operiert werden. Auch danach stalkt er sie in ihrer Wohnung in der Breslauer Straße, obwohl ein Gericht entschieden hatte, dass er sich ihr nicht nähern darf. Als er vor ihre Türe herumlungert, spricht ihn ein Nachbar an, er schlägt dem Mann mit der Faust ins Gesicht.