Kultur in Mettmann : Musikschüler virtuell erfolgreich

Mettmann Acht Kinder und Jugendliche überzeugten mit ihren Videos die regionale Jury von „Jugend musiziert“. Zwei Schlagzeugduos trommeln nun im Landeswettbewerb.

Obwohl ihr Unterricht an der Städtischen Musikschule in den vergangenen Monaten fast nur online stattfinden konnte, erspielten sich acht Kinder und Jugendliche erste Preise beim Regional-Wettbewerb von „Jugend musiziert“. Auch die Teilnahme am Wettbewerb war in diesem Corona-Jahr nur online per Video möglich. Vom jüngsten Teilnehmer mit sieben Jahren bis zum ältesten mit dreizehn Jahren war die Freude an der Musik ausschlaggebend für den Erfolg, der dieses Mal unter den erschwerten Online-Bedingungen errungen werden musste.