Mettmann : Markt der Kulturen wirbt für den fairen Handel

Falk Hörnke bot Blumen aus riesigen Fischschuppen an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Auch die Weiterverwertung war ein großes Thema bei der gut besuchten Veranstaltung im Neanderthal Museum.

(eise) Seit 17 Jahren findet der Markt der Kulturen im Neandertal Museum Platz und Raum und seit nunmehr vier Jahren hat Martina Zenker die Organisation dieses segensreichen Basars übernommen. Viele Jahre hat die engagierte Fair-Trade-Unterstützerin selbst in Afrika gelebt, dort Freundschaften geschlossen und viel von den Afrikanern gelernt. Vor allem die Gebiete Südafrikas, in der die Zulus zu Hause sind, und Simbabwe haben es ihr angetan und so konzentriert sie sich auf diese Region. Die Zulus arbeiten traditionell mit winzig kleinen Perlen oder Gräsern und der Handel gedeiht, da die Beratung durch Martina Zenker vor Ort den Geschmack der Europäer vermittelt, damit die wunderschönen Handarbeiten auch Abnehmer finden.