Innenstadt : Maifest macht die Stadt viel bunter

Elke Speck und Cora Fuchs waren zufrieden mit der Resonanz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (dani) Wo man auch hinschaut, überall hängen bunte Luftballons in zarten Pastelltönen in den Eingängen der Geschäfte, laminierte bunte Pappschmetterlinge und- Blumen schmücken die Bäume in der Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Sonnenstrahlen blinzeln durch die Wolken hervor und erwärmen die kalte Luft, viele Besucher bummeln durch die Gassen und bewundern die vielen besonders hergerichteten Schaufenster.

„In diesem Jahr wurden wir Geschäftsinhaber gefragt, ob wir an einem Schaufenster-Deko-Wettbewerb zum Thema Kindheitserinnerungen mitmachen möchten“, erzählt Martina Michalke von Friedas Mode an der Freiheitsstraße, „die Gestaltung hat mir und meinen Mitarbeiterinnen viel Spaß gemacht.“ Alte Steiffteddys mit zerzaustem Fell sitzen in einem kleinen Bastkorb, alte Zeitungen und Bücher, Glanzbilder, Fotos von früheren Filmstars zieren nun die Auslagen. „Das meiste stammt aus meinem Bestand“, sagt die Inhaberin, in deren Geschäft es verlockend riecht. „Wir bieten heute auch frische Waffeln an und Kalte Ente, ein erfrischende Zitronenbowle. Sie scheint den Kunden zu schmecken.“ Eine ältere Dame lacht. „Die kenne ich noch von früher.“

Einige Schaufenster weiter grinsen Agnetha, Annafried, Björn und Benny von Abba auf einem riesigen Starschnitt, Winnetou in Lebensgröße blickt auf der anderen Seite des Ladens scheinbar sehnsuchtsvoll in die weite Prärie der Fußgängerzone. Wenige Meter weiter versucht sich ein kleines Mädchen an einem Pedalo, ein Brett mit zwei Rädern, bei dem es vor allem darum geht, das Gleichgewicht zu halten. „Toll machst du das“, lobt die Betreuerin des aufgebauten Mitmach-Spieleparcours und hält einem anderen Kind einen Hula-Hup-Reifen hin. Die größeren spielen vor dem Königshof Airhockey in einem aufblasbaren Spielfeld.