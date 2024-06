Jurierte Ausstellung in Mettmann Künstler von der Freiheit beflügelt

Am Freitagabend wurde die Ausstellung der achten „MEopenART“ im Kunsthaus feierlich eröffnet. Insgesamt 30 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem Thema „Grenzenlos“ befasst, 41 ihrer Werke sind in der Ausstellung zu sehen. In kleinen und großen Formaten, in Zeichnungen, Fotografien und Gemälden, in Kollagen und Objekten wurde das Thema auf so vielfältige Weise bearbeitet, dass die Ausstellung zu einer kleinen Reise in die Freiheit geworden ist, die jeden einzelnen Betrachter einlädt, sich mit seinen äußeren und inneren Grenzen einmal auseinanderzusetzen.