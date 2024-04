Fortuna-Bild soll versteigert werden Nach Bayer Leverkusen jetzt Fortuna Düsseldorf

Info

Der Künstler Alfons Reiß hat bereits an der Mettmanner Kunstmeile teilgenommen und mehrere Einzelausstellungen gestaltet: Im Foyer der Kreispolizeibehörde Mettmann von März bis Mai 2023; in der Stadtbücherei Erkrath im Hochdahler Bürgerhaus, ebenfalls in 2023; und in Gruiten-Dorf, auf dem Grundstück seines Freundes Hans-Joachim Friebe, eines bekannten Landschaftswächters des Kreises Mettmann, der beim Gruitener Dorffest 2023 verstorben ist. Reiß‘ Motive in Acryl sind gegenständlich, aber fantasievoll, teils bis ins Surreale.