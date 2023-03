Engagement eines Mettmanners Als Jugendbotschafter im Einsatz gegen Armut

Um jedoch tatkräftig etwas zu verändern, braucht es Durchhaltevermögen und einen langen Atem. Hendrik Röhr ist motiviert. Die Tätigkeit als Jugendbotschafter von ONE hilft ihm, sich aus der Hilflosigkeit zu befreien, die die gegenwärtigen Krisen auslösen. Nun ist er einer von fünfzig Jugendbotschaftern in Deutschland und in der Regionalgruppe NRW aktiv. „Wir sprechen mit Politikern, wollen aber auch mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch kommen“, sagt er. Die Lobbyarbeit von ONE sieht er als „fordern und fördern“ an. „Das Kick-Off-Wochenende war der Start“, sagt er. „Jetzt geht’s los!“