Kostenpflichtiger Inhalt: Streit im Mettmanner Rathaus : Integrationsrat ist sauer auf Stadtspitze

Dagmar Pape, Vorsitzende des Integrationsausschusses, ist das Lachen vergangen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Gremien sagt, es habe nur durch Zufall davon erfahren, dass der städtische Integrationsbeauftragte gestrichen werden soll. Das müsse per Dringlichkeitsantrag in der Ratssitzung am Mittwoch korrigiert werden.