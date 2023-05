Bei Kerzenflamme eingeschlafen Mettmanner wehrt sich gegen Brandstiftungsurteil

In der Nacht des 17. April 2022 hatte es in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid gebrannt. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen, in der der angeklagte Mettmanner zur Tatzeit gewohnt hat. Der 47-Jährige soll den Brand nicht nur fahrlässig herbeigeführt, sondern es auch versäumt haben, den Notruf zu wählen und die Nachbarn zu warnen. Das Amtsgericht hatte den Angeklagten wegen schwerer Brandstiftung durch Unterlassung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er soll die Tat mit 3,5 Promille im Blut, und damit im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt war angeordnet worden. Nun wehrt sich der Mettmanner im Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal gegen das Urteil. Er habe es keineswegs unterlassen, die Nachbarn zu warnen. Auch der juristisch erzwungene Alkoholentzug sei sinnlos.