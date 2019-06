Protest in Düsseldorf : Mettmanner hält Mahnwache vor Landtag

Otto Grochtdreis, Mettmann, veranstaltet Mahnwache vor Düsseldorfer Landtag zum Thema Straßenausbaubeiträge. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Otto Grochtdreis protestiert mit seiner Aktion gegen Straßenausbaubeiträge. Am 7. Juni ist im Landtag Anhörung.

Für den Rentner Otto Grochtdreis läuft diese Woche fast wieder wie der ganz normale Arbeitsalltag: Heute bis einschließlich Donnerstag hat er einen Nine-to-five-Job. Von 9 bis 17 Uhr will er Mahnwache vor dem Düsseldorfer Landtag halten. Grochtdreis, der zugleich Mitglied der Initiative „Mettmann gegen Straßenausbaubeiträge“ ist, will damit auf die Landespolitiker Druck machen. „Die nächste Wahl gewinnt, der gegen Beiträge stimmt“, lautet die Aufschrift auf einem seiner selbst gestalteten Plakate, die er mit Zeichenpappe und Dachlatten aus dem Baumarkt angefertigt hat. Eine andere lautet „Alle fahren! Anlieger zahlen? Nicht mit uns!“ Wechselnde Botschaften hat sich Grochtdreis ausgedacht und mit Edding auf die Zeichenpappe aufgeschrieben, schließlich soll sein Protest nicht eintönig werden.

Der 72-Jährige, ehemals Reha-Berater bei einer Berufsgenossenschaft, ist Anwohner des Düsselrings und damit selbst Betroffener. Zur Erinnerung: Die Stadt Mettmann will den sanierungsbedürftigen Düsselring modernisieren. Auf einige Anwohner kommen dank der Straßenausbaubeiträge, die eine Kommune in NRW noch verlangen kann, bis zu fünfstellige Zahlungen zu. Grochtdreis wäre für seine rund acht Frontmeter mit etwa 7000 Euro dabei, hat er ausgerechnet. Allerdings hat die Stadt Mettmann das Verfahren so lange ausgesetzt, bis auf Landesebene über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge entschieden ist.

Mettmann Die Anhörung ist live im Internet zu sehen Wer? Die Sachverständige äußern sich zum „Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen“, einem Entwurf der SPD-Fraktion (17/4115). Beginn ist um 13.30 Uhr im Plenarsaal. Wie? Dass Grundstückseigentümer an den Kosten für den Straßenausbau beteiligt werden, sei „in erhebliche Kritik geraten, da die Beitragsbelastungen im Einzelfall sehr hoch sind und bis in den vier- oder sogar fünfstelligen Bereich reichen können“, heißt es im Gesetzentwurf. Städte und Gemeinden sollen als Ersatz „Zuweisungen aus originären Landesmitteln“ erhalten. Was? Die Anhörung wird live im Internet übertragen (www.landtag.nrw.de).

Dass die Bürger für die Finanzierung des Ausbaus von Straßen herangezogen werden, obwohl sie bereits Steuern zahlen, hält der Mettmanner wie viele Tausende anderer für ungerecht: Bei einer Sammlung des Bundes der Steuerzahler, die ihren Ausgang in Mettmann nahm, sind landesweit 457.000 Unterschriften zusammengekommen. Allein in Mettmann waren es 1990, 980 in Erkrath und 690 in Wülfrath. Das berichtet Sprecherin Andrea Defeld. „In NRW brodelt ist. Die Bürger sind einfach nicht mehr bereit, die Zeche zu zahlen“, sagt Grochtdreis.

Für Freitag, 7. Juni, ist nun im Bau- und Verkehrsausschuss des Landtags eine Expertenanhörung zu diesem Thema geplant. Ihre Meinung äußern dann Vertreter kommunaler Spitzenverbände, Bürgermeister und Wissenschaftler. Es ist ein Termin, bei dem jeder Interessierte zuhören darf – und zu dem auch Betroffene aus dem Kreis Mettmann anreisen wollen, weiß Grochtdreis. Allein aus Mettmann rechnet er mit 40 bis 50 Teilnehmern. „Ich habe auch schon von Bürgerinitiativen aus Ostwestfalen gehört, die wollen sich Busse mieten“, erzählt er.