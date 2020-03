Planungsausschuss : Grüne fordern Photovoltaik auf städtischen Gebäuden

Mettmann CDU und SPD wollen aber erst die Wirtschaftlichkeit und die Konzeption des jeweiligen Daches prüfen lassen.

Ab Juni soll es zu einer Taktverdichtung der Buslinie 742 auf dann alle 20 Minuten kommen, wie Dezernent Kurt Werner Geschorec mitteilte. Auch das erste Car-Sharing-Fahrzeug steht in der Breite Straße bereit. Auf Anfrage der CDU-Fraktion nach P+R-Parkplätzen in der Innenstadt teilte Geschorec mit, dass dafür schlicht das Potenzial in Mettmann fehle. Besser sei es, so Geschorec, sich um bessere Bedingungen im ÖPNV wie weitere Taktverdichtungen zu bemühen. Ebenfalls wollte die CDU wissen, ob die L156 mit Geh- und Radwegen ausgebaut werden könne. „Wir haben beim Landesbetrieb nachgefragt: Es gibt einen Auftrag für ein Sanierungskonzept und Straßen NRW wird noch dieses Jahr anfangen zu bauen“, so Geschorec. Die Stadt Mettmann habe einen Randstreifen erwerben können und werde diesen auf eine sichere Mindestbreite für Fußgänger ausbauen. Für einen Radweg reiche der Platz allerdings nicht.