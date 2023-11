Glamour Ein Bambi für einen Mettmanner

Das Bambi verrät nichts. Wer so ein goldenes Reh bekommt, bleibt bis zum letzten Moment im Unklaren. Umso größer ist dann der Gänsehaut-Moment auf der Bühne vor hunderten, festlich gekleideter Kolleginnen und Kollegen. So einen Moment hatte am Donnerstagabend Dan Maag (48).