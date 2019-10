Haan/Mettmann : Mettmanner fährt sturzbetrunken Wodka kaufen

Die Polizei konnte den Betrunkenen anhalten. Foto: Michael Scholten

Haan/Mettmann (tobi) Annährend drei Promille Alkohol im Blut hatte am Dienstag ein 52 Jahre alter Mettmanner in Haan. Gegen 12 Uhr steuerte der sternhagelvolle Mann mit seinem Audi Q3 eine Tankstelle an und wollte Wodka kaufen.

